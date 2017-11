Tot twee jaar cel in grote hennepzaak

Publicatie: wo 29 november 2017 16.05 uur

LEEUWARDEN - In een grote drugszaak heeft de Leeuwarder rechtbank woensdag aan elf verdachten werkstraffen en onvoorwaardelijke gevangenisstraffen uitgedeeld. Eén verdachte, een Damwâldster, werd vrijgesproken. De andere verdachten, negen mannen en twee vrouwen in de leeftijd van 26 tot 51 jaar en afkomstig uit Leeuwarden en Dronryp, zijn in meer of mindere mate betrokken geweest bij hennepkwekerijen en het witwassen van crimineel geld.

Een Leeuwarder (36) kreeg de hoogste straf, hij werd veroordeeld tot twee jaar cel plus een half jaar voorwaardelijk. De rechtbank kende hem 'een leidende rol' toe in de groep. Andere verdachten kregen celstraffen van 10 maanden tot een jaar en werkstraffen. Eén verdachte kreeg een boete van 750 euro voor het bezit van 96 hennepplanten. De groep werd gelinkt aan hennepkwekerijen in onder andere Franeker, Surhuisterveen en Leeuwarden.