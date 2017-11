MRS Oudwoude: de schoorsteenspecialist

Publicatie: wo 29 november 2017 16.00 uur

DOKKUM - Geheel in stijl komt de schoorsteenveger van Multi Reiniging Service Oudwoude langs om uw schoorsteen te vegen en het rookkanaal te controleren. Het bedrijf combineert een jarenlange ervaring met een hoge mate van klantvriendelijkheid.

Gedi Kerkstra, die samen met haar partner Johan de Jong eigenaar is van MRS Oudwoude: "Wij hebben beide veel ervaring opgedaan rond het schoorsteenvegen. Johan is gediplomeerd schoorsteenveger, en ik zorg er onder meer voor dat de klanten te woord worden gestaan en dat de afspraken worden ingepland."

Het schoorsteenvegen gebeurt zoals dat hoort: van boven naar beneden. "Want bovenaan zit altijd de meeste aanslag. Daar wordt direct de kap gecontroleerd en indien nodig de vonkenvanger schoongemaakt. Verder kunnen we diverse kappen plaatsen en, mocht het bestaande kanaal niet meer aan de eisen voldoen, er een exkanaal doorheen trekken."

"Bij elke afspraak nemen wij ruim de tijd voor onze klanten. Zo kunnen we ook adviezen geven en vragen beantwoorden. Elke situatie is anders, daarbij komt onze brede kennis goed van pas. We raden aan een schoorsteen elk jaar te laten vegen. Voor een gaskanaal is het advies een keer per drie jaar."

MRS Oudwoude is werkzaam in de regio Friesland, Groningen en Drenthe en verzorgt naast het schoorsteenvegen ook het reinigen van ventilatiesystemen en ongediertebestrijding.

Kijk voor meer informatie op www.mrs-oudwoude.nl