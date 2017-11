Militairen komen naar Noordoost Friesland

Publicatie: wo 29 november 2017 15.52 uur

DRIEZUM - In de periode van 11 tot en met 15 december zullen in de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en omstreken militairen rondlopen in het kader van een oefening. Dit zijn cursisten die worden getraind in het waarnemen en positioneren van uit te schakelen gronddoelen door vliegtuigen.

De oefening zal zich zal afspelen in het gebied tussen Nes, Kloosterburen, Oldehove en Driesum in de provincies Friesland en Groningen. Naast de militairen te voet zullen ook militaire voertuigen en helikopters meedoen aan deze oefening. Die laatsten zullen ook laag over komen vliegen.

Er wordt in principe alleen gebruik gemaakt van openbare wegen, paden en terreinen. Indien dit niet het geval is, wordt er vooraf toestemming gevraagd aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein.