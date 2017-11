Dongeradeel Sociaal wordt S!N

Publicatie: wo 29 november 2017 14.30 uur

DOKKUM - De politieke partij Dongeradeel Sociaal gaat op 21 november 2018 meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Zij doet dat onder de vlag van de nieuwe progressieve partij S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân). S!N is een samenwerkingsverband van de partijen GroenLinks en Dongeradeel Sociaal, waarbij ook leden van de SP en D66 zich hebben aangesloten. Er is ook gesproken met de PvdA over een nog bredere samenwerking, zoals bij SAM in de Waadhoeke, maar die partij zag daar vanaf.



"Met S!N willen we, net als met Dongeradeel Sociaal, ook in de nieuwe gemeente een stevig sociaal geluid laten klinken," aldus fractievoorzitter Jouke Douwe de Vries. "Dus geen geldverslindende projecten meer, zoals de Súd Ie en de Markt in Dokkum, maar meer geld voor voorzieningen, vooral ook op de dorpen. Daarnaast geen grepen meer uit de kas van het Sociaal Domein om gaten in de gemeentebegroting te dichten en een beter natuur- en milieubeleid." Voor De Vries is het na het CDA, de fractie De Vries/van der Galien en Dongeradeel Sociaal de

vierde politieke partij die hij gaat bestieren.



Met deze punten hoopt S!N voldoende kiezers aan zich te kunnen binden om per 1 januari 2019 deel te kunnen nemen aan het nieuwe college in Noardeast-Fryslân. De Vries heeft zichzelf in gedachten als beoogd wethouder.