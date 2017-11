Hardleerse Drachtster rijdt zes keer met drank op

Publicatie: di 28 november 2017 17.15 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (37) maakte er eind vorig jaar en begin dit jaar op verkeersgebied nogal een potje van, door herhaaldelijk onder invloed van drank en zonder geldig rijbewijs achter het stuur te stappen. In acht maanden tijd was de man zes keer betrapt op dronken rijden. Zelfs een ongeval weerhield hem er niet van weer om beschonken achter het stuur te stappen. Op 9 juli vorig jaar was hij op de afrit van de A7 bij Oudehaske met de auto naast de weg en in de sloot beland.

Geen rijbewijs

Hij en zijn vrouw werden afgevoerd naar het ziekenhuis. De Drachtster had gedronken. Omdat hij geen rijbewijs heeft is een alcoholpromillage van 0,2 het maximum, hij had een promillage van 0,86. Iets meer dan twee weken later zat hij wederom dronken achter het stuur, ditmaal had hij meer dan twee keer teveel gedronken. Na een drankrit medio maart van dit jaar bleef het ineens opvallend rustig.

Schoon schip

Dinsdag moest de Drachtster voor de rechter verschijnen. Hij kon het allemaal uitleggen: tegen rechter Maaike de Wit zei hij dat hij 'schoon schip' wil maken. 'Dit is ook niks, deze poppenkast', zei hij, doelend op zijn zoveelste bezoekje aan de rechtbank (hij heeft een strafblad van 50 pagina's). Dat hij toch telkens weer met drank op in de auto was gestapt noemde hij 'koppigheid'. 'Ik ben eigenwijs denk ik', zei hij.

Laconiek

'Je kunt ook zeggen: dom', reageerde de rechter. De Drachtster zei dat hij niet meer rijdt en ook niet meer drinkt. Hij zou al zo'n drie, vier maanden 'droog' staan. Hij deed er behoorlijk laconiek over, vond officier van justitie Diana de Gooijer. De officier vond het 'een zeer kwalijke zaak' dat de Drachtster elke keer weer enorme risico's had genomen door dronken te gaan rijden. 'Wil je dan echt iemand doodrijden?', vroeg de officier, zonder een antwoord af te wachten.

Hardleers

De Gooijer was er klaar mee, ze eiste een onvoorwaardelijke gevangenisstraf: 'Ik zie geen andere mogelijkheid voor iemand die zo hardleers is 'Voor alle feiten bij elkaar eiste de officier een gevangenisstraf van 85 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Een eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf van 64 dagen moest de verdachte ook maar uitzitten. In tegenstelling tot de officier gunde de rechter de Drachtster nog een laatste kans.

Hulp en begeleiding

'Ik geef u het voordeel van de twijfel', zei De Wit. Zij hield er rekening mee dat de man de laatste acht maanden niet meer in de fout is gegaan. Bovendien heeft hij hulp en begeleiding en staat hij onder behandeling. De Wit: 'Het lijkt erop dat er iets is veranderd'. De Drachtster kreeg een werkstraf van 160 uur. Twee auto's die door de politie in beslag waren genomen is hij wel kwijt.