Straffen geÃ«ist voor inrijden op verkeersregelaars

Straffen geëist voor inrijden op verkeersregelaars

Publicatie: di 28 november 2017 15.33 uur

APPELSCHA - Tegen een man uit Hooghalen heeft het Openbaar Ministerie dinsdag 1000 euro boete en 120 uur werkstraf geëist voor het inrijden op verkeersregelaars in Appelscha. Dat gebeurde 17 september vorig jaar tijdens de Truckshow en Oldtimerdag Appelscha.

De 25-jarige man was daar met een 35-jariger vriend uit Hijken. Beide reden ze op een oldtimer, terwijl ze de uren daarvoor flink gedronken hadden. Ze hadden vier keer de alcohollimiet achter het stuur overschreden; daarvoor eiste het OM een jaar rijnontzegging, waarvan elf maanden voorwaardelijk tegen de twee.

De Hijker hoorde verder 950 euro boete en zestig uur werkstraf eisen voor zijn rol bij de uit de hand gelopen situatie.

Over de voet gereden

Aan het eind van de middag reden de Drenten een gedeelte van het terrein op waar veel publiek liep en waar ze met hun trekkers niet mochten komen. Toen twee verkeersregelaars ze daarop aanspraken, werd vooral de man uit Hooghalen agressief. Hij reed in volle vaart af op de twee: één man kon net op tijd aan de kant springen, de tweede reed hij over diens voet. Doordat de verkeersregelaar veiligheidsschoenen droeg, raakte die alleen gekneusd.

Dat gebeurde nadat het slachtoffer eerst al opzij had moeten springen voor de man uit Hijken, die ook hard op hem af kwam. De man uit Hooghalen bedreigde daarna nog een man van de organisatie die ook op het rumoer was afgekomen.

Geschrokken

Tijdens de rechtszaak in Assen vertelde de trekkerchauffeurs dat ze erg geschrokken zijn van wat er is gebeurd en dat het nooit hun bedoeling was. Ze zeiden overdag tien tot twaalf biertjes te hebben gehad. De jongste van de twee kon zich daardoor niet alles herinneren.

Uitspraak: 12 december. (ADP)