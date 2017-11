SuwÃ¢ldster opnieuw verdachte in mishandelingszaak

Suwâldster opnieuw verdachte in mishandelingszaak

Publicatie: di 28 november 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Officier van justitie Henk Mous eiste dinsdag in de rechtszaak tegen een 20-jarige inwoner va Suwâld een werkstraf van 80 uur. Mous eiste verder een onvoorwaardelijke celstraf van 13 dagen. Dat betekent dat de Suwâldster niet terug de cel in hoeft, hij heeft al 13 dagen in voorarrest gezeten. Mous vond dat de man zich schuldig had gemaakt aan mishandeling: in de nacht van 25 augustus heeft hij in de buurt van de Oude Doelesteeg in Leeuwarden een andere stapper knock-out geslagen.

Kopstoot

Het slachtoffer viel met het hoofd op de grond en was volgens de politie zeker vijf tot zes minuten buiten westen. Volgens de Suwâldster was de ander agressief: hij zou in een bokshouding tegenover hem hebben gestaan en hem een kopstoot hebben gegeven. Niemand van de omstanders, inclusief de politie, heeft een kopstoot gezien. waargenomen. Het slachtoffer liep een zware hersenschudding op en twee afgebroken tanden. Hij wil dat de Suwâldster de schade vergoed.

Smartengeld

Alleen al de tandartskosten bedragen 3500 euro, verder wil de man meer dan 1100 euro smartengeld en ruim 700 euro voor andere kosten. De Suwâldster zou zich hebben verzet toen hij na de mishandeling werd aangehouden. Het was dinsdag niet voor het eerst dat hij tegenover drie rechters zat. In december vorig jaar moest hij terechtstaan omdat hij iemand had mishandeld, vlakbij de plek waar het nieuwe incident had plaatsgevonden.

Jeugdige leeftijd

Bijna exact een jaar eerder -op 28 augustus 2016- had hij op het Zaailand een 22-jarige Leeuwarder meermaals tegen het hoofd geschopt. De Suwâldster kreeg op 14 december een half jaar cel, de officier van justitie had een jaar geëist. De rechtbank hield rekening met de jeugdige leeftijd van de verdachte. Verder heeft de Suwâldster een aantal stoornissen, zoals pdd-nos en adhd. Hierdoor is hij snel getriggerd. 'Een kort lontje', noemde de officier het.

Geen drank en drugs

Sinds kort heeft hij contact met de reclassering en vindt er een behandeling plaats. Dat leverde een positieve beoordeling op: de Suwâldster doet volgens de reclassering zijn uiterste best om zijn leven te beteren. Hij heeft wel moeite met een aantal verboden: zo mag hij geen drank en drugs gebruiken. Verder mag hij zich -ook wat officier Mous betreft- voorlopig niet vertonen in het uitgaansleven van Leeuwarden, zolang als de reclassering dat nodig vindt.

WhatsApp

Raadsman Johan Pieters vond dat de rechtbank er ook rekening mee moest houden dat het slachtoffer zich niet bepaald onbetuigd had gelaten. Er stond nog een derde punt op de dagvaarding: in een woordenwisseling via WhatsApp met een ex-vriendin, heeft de Suwâldster in mei van dit jaar gedreigd een seksfilmpje van hem en de vriendin online te zetten. Volgens de Suwâldster had het meisje gedreigd iets van hem openbaar te maken dat erg gevoelig lag.

De Leeuwarder rechtbank doet op 12 december uitspraak.