Laatste stamppotavond in gemeente Kollumerland c.a

Publicatie: ma 27 november 2017 21.32 uur

KOLLUM - Zo’n 120 ondernemers uit de gemeente Kollumerland c.a. kwamen maandagavond naar de jaarlijkse stamppotavond in het gemeentehuis van Kollum. Een historische avond, want na 14 jaar is dit de laatste ondernemersavond die op deze wijze op het gemeentehuis in Kollum wordt georganiseerd.

De avond stond weer in het teken van het ontmoeten van collega-ondernemers, het gemeentebestuur en medewerkers van de gemeente. Deze avond konden ondernemers, onder het genot van een heerlijk buffet, contacten leggen en onderhouden. Naast dit netwerkgedeelte vond er een kort programma plaats. Bijzondere gasten op deze laatste stamppotavond waren theatermaker Willem Gunneman en toetsenist Menno Beijer. Zij maakten er op hun eigen wijze een speciaal muzikaal stuk van. Door korte vragen te stellen aan verschillende ondernemers maakten zij direct daarna van de antwoorden een lied. De stamppotavond werd samen met de ondernemersverenigingen HIM, OVK en OSK georganiseerd.

