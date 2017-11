GHB-verslaafde rijdt fietsster aan: werkstraf

Publicatie: ma 27 november 2017 16.00 uur

LEEUWARDEN - De Drachtster (33) die op 25 juli vorig jaar op de Omloop in Sint Nicolaasga een fietsster aanreed, is maandag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur en een rijontzegging van twee jaar. De man was onder invloed van drank en GHB. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Het ongeval gebeurde iets na twaalven in de middag.

De Drachtster had 's ochtends om 7 uur zijn eerste blik bier opengetrokken. Hij is verslaafd aan drank en GHB en zou die ochtend naar de huisarts voor een verwijzing naar een afkickkliniek. De verwijzing kreeg hij, waarna hij wat rond ging rijden. Volgens getuigen nam hij een bocht veel te ruim, voor hij het slachtoffer aanreed. De vrouw had een verbrijzelde neus, een zware hersenschudding en een gekneusde enkel en knie.

Omdat haar oog nog altijd te diep in de oogkas zit, wordt ze dagelijks herinnerd aan het ongeluk. De Drachtster, hij is oorspronkelijk afkomstig uit Sint Nicolaasga, is vaker verslaafd geweest. Hij is verschillende malen veroordeeld voor dronken rijden. In mei vorig jaar kreeg hij een werkstraf omdat hij onder invloed van drank en GHB met zijn auto een tuin in was gereden.