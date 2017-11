Drugsverslaafde mag niet roken in afkickkliniek

Publicatie: ma 27 november 2017 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 24-jarige Drachtster gebruikt al vanaf zijn zeventiende harddrugs. Hij is verslaafd aan GHB. Daar wil hij graag vanaf en daarom liet hij zich opnemen in de kliniek van Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) in Heerenveen. Daar bleek dat niet het laten liggen van de GHB het grootste struikelblok was, maar het rookverbod dat sinds enige tijd geldt in de Heerenveense kliniek.

Politierechter Bert Dölle vond het nogal wat, om drugsverslaafden ook nog eens te verbieden een sigaretje op te steken. 'Als je verslaafde mensen ook nog het roken verbied, leg je de lat wel ontzettend hoog', zei Dölle maandag tijdens de strafzaak van de Drachtster. Die was 26 augustus door de politie in Opende betrapt met 130 gram GHB en anderhalve gram speed op zak.

Hij had de drugs gekocht 'om een feestje te bouwen', had hij tegen de agenten gezegd. De drugs speelden een belangrijke rol in zijn leven, zo belangrijk, dat hij eigenlijk niet in staat was om op een normale manier te functioneren. Vandaar dat hij naar de kliniek in Heerenveen was gegaan. Maar ja, dat rookverbod, dat nekte hem. Hij trok de deur achter zich dicht, omdat hij niet mocht roken. Hij is nog wel van de GHB af, maar volgens de reclassering is hij nog steeds erg kwetsbaar.

Een nieuwe opname zou wenselijk zijn en dat wil de Drachtster ook wel. Hij is al bezig met een zogeheten Leefstijltraining en hij is gemotiveerd om definitief van de drugs af te komen. Om hem daartoe te stimuleren en als een soort stok achter de deur eiste officier van justitie Charlotte Cromwell een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. De rechter nam de eis over. Dölle gaf de Drachtster nog een goedbedoelde waarschuwing mee: 'U moet van die troep af, het is rotzooi, het is puur vergif'.