Verzekeringsdirecteur: werkstraf wegens oplichting

Publicatie: ma 27 november 2017 14.00 uur

LEEUWARDEN - De voormalige directievoorzitter van verzekeraar De Noordelinge is maandag wegens oplichting veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur -het maximum- en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. De door de Leeuwarder rechtbank opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. De rechtbank acht bewezen dat de man ruim 560.000 euro heeft verduisterd. Met de verkoop van zijn bezittingen is zo'n 290.000 euro afgelost.

De rechtbank bepaalde dat hij de resterende 275.000 euro ook terug moet betalen. De verdachte, een 49-jarige inwoner van Grou, heeft in ongeveer vijf jaar tijd meer dan een half miljoen euro aan verzekeringsgeld verduisterd. Hij deed dat door afgesloten schadedossiers te heropenen en daar nieuwe schadebedragen aan toe te voegen. Die bedragen werden vervolgens overgemaakt naar zijn eigen bankrekening. De fraude werd in september 2015 ontdekt, de directievoorzitter werd op staande voet ontslagen.

De man zei twee weken geleden tijdens de behandeling van de zaak dat het allemaal te maken had met'de wanhoop' in zijn hoofd. Tegen de politie had hij gezegd dat hij zichzelf steeds meer was kwijtgeraakt in privé-problemen -zijn twee huizen stonden qua hypotheek onder water- en in het werk was hij steeds meer van zichzelf verwijderd geraakt. Hij is nu alles kwijt, woont anti-kraak en is schoonmaker en krantenbezorger om in zijn dagelijkse behoeften te voorzien.