Harkemaster (19) stampt jongen op het hoofd

Publicatie: ma 27 november 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 19-jarige inwoner van Harkema zat maandagochtend voor één rechter, voor het hetzelfde hadden het drie rechters kunnen zijn. Rechter Bert Dölle benadrukte nog maar even dat de kwestie waarvoor de Harkemaster zich moest verantwoorden, erg zwaar woog. De verdachte zat in het stoeltje tegenover Dölle omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan een poging tot zware mishandeling.

Schoeisel

Het had gemakkelijk een poging doodslag kunnen zijn, zei ook officier van justitie Charlotte Cromwell. Dat die -veel zwaardere- aanklacht niet op de dagvaarding terecht was gekomen, kwam doordat er veel onduidelijkheid was over het letsel dat de Harkemaster had veroorzaakt. En het was niet duidelijk geworden wat voor schoeisel hij had gedragen. Met dat schoeisel had hij op 17 juni tijdens de feestweek in zijn woonplaats iemand tegen het hoofd geschopt.

Op het hoofd gestampt

Volgens getuigen had de Harkemaster zelfs meermaals op het hoofd van het slachtoffer gestampt. Een groot aantal mensen was getuige geweest van de mishandeling. Niet iedereen had alles gezien, maar de meeste getuigen hadden verklaard dat de Harkemaster een andere jongen vanuit het niets tegen het hoofd had geslagen, waarop de jongen viel. Terwijl hij op de grond lag had hij verschillende keren gevoeld dat hij werd geschopt. Tot hij het bewustzijn verloor.

Zelfverdediging

Zijn vrienden brachten hem naar de EHBO, vandaar moest hij door naar ziekenhuis Nij Smellinghe. Daar werd vastgesteld dat de jongen een gekneusde neus en een hersenschudding had. De verdachte was eigenlijk de enige die verklaarde dat de jongen hem had aangevallen. Volgens hem waren alle getuigen afkomstig uit de vriendengroep van het slachtoffer. Net als zijn advocaat vond hij dat hij uit zelfverdediging had gehandeld.

'Milde eis'

De rechter keek er anders tegenaan, hij had niets in het dossier gezien dat ook maar neigde naar een noodweersituatie. De advocate vroeg vrijspraak, de officier een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 1 maand. Dölle honoreerde de eis. Hij wees erop dat de advocate de getuigen had kunnen oproepen, als ze ze onder ede had willen horen. Dat was niet gebeurd. Dölle achtte bewezen dat de Harkemaster het slachtoffer had geslagen en tegen het hoofd geschopt. De eis was 'heel mild', meende de rechter.