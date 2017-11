Bezwaren Waaksma en De Jong ongegrond

Publicatie: ma 27 november 2017 12.45 uur

KOOTSTERTILLE - De bezwaren van Taxicentrale Waaksma en De Jong zijn door de rechtbank ongegrond verklaard. Na de uitspraak van de rechter kan het nieuwe vervoersysteem in Noordoost Friesland na de kerstvakantie van start. De rechtszaak was aangespannen door Taxicentrale Waaksma B.V. en Taxi D & L De Jong, omdat ze vonden dat de gunning niet eerlijk was verlopen. De rechter deed maandagochtend uitspraak. Hij oordeelde dat alle bezwaren van Waaksma en De Jong ongegrond zijn.

Pytsje de Graaf, voorzitter van het bestuur van het Mobiliteitsbureau, is blij met het resultaat. "Dit fonnis befêstiget dat wy dit soarchfâldich en neffens de spulregels dien hawwe. It betsjut ek dat we einlings begjinne kinne mei it nije ferfiersysteem foar Noardeast-Fryslân. It giet oan. Dat is ek goed nijs foar de oare ferfierders. Taxi Waaksma, NOF, VMNN, Doornbos en Postma binne de ferfierders dy’t de measte ritten ride sille."

Vanaf 8 januari 2018 gaat het nieuwe systeem in. Het nieuwe systeem koppelt de taxicentrale los van het vervoer. De mobiliteitscentrale is in handen van Connexxion Taxi Services. Waaksma, Postma, NOF, VMNN en Doornbos rijden de meeste ritten. De Jong en Nuis rijden in de flexibele schil. Door het op deze manier te organiseren, is het vervoer efficiënter in te plannen en kunnen er meer mensen vervoerd worden. In het nieuwe jaar, na de kerstvakantie, brengen de nieuwe vervoerders de inwoners naar hun plek van bestemming.