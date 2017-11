Sneker drankrijder opgepakt in Dokkum

Publicatie: ma 27 november 2017 12.28 uur

DOKKUM - Een 44-jarige man uit Sneek is zondagmiddag door de politie aangehouden in Dokkum. De man vertoonde gevaarlijk rijgedrag, was onder invloed van alcohol en drugs en bestuurde tevens een auto zonder daarvoor een geldig rijbewijs te hebben.

De man werd gezien door een getuige die de politie had gebeld. De melder bleef achter het voertuig rijden en gaf de locatie door. Op de Centrale As kwam de politie de auto ter hoogte van De Westereen op het spoor. De bestuurder reageerde niet op een stopteken en ook toen de politieauto voor de auto ging rijden, besloot hij de politie niet te volgen. Hij haalde daarbij de agenten tot twee keer in. Hierbij slingerde het voertuig over de weg.

Vanwege de inmiddels lage snelheid besloten de agenten het voertuig te volgen tot in Dokkum. De bestuurder reed naar het Fûgellân en parkeerde het voertuig. De Sneker kon daar worden aangehouden en geboeid. Bij zijn aanhouding probeerde hij zich nog te verzetten en te vluchten, zonder resultaat.

Van de bestuurder werd een ademtest afgenomen, waaruit bleek dat hij alcohol had genuttigd. De man werd hierop overgebracht naar het cellencomplex te Leeuwarden. Vanwege het vermoeden dat de man ook onder invloed van drugs was, werd ook een drugstest afgenomen. Deze test wees ook positief uit. De man is daarop onderworpen aan een bloedproef. Het bloed wordt verzonden aan het NFI voor verder onderzoek.

Uit controle van het rijbewijsregister bleek ook dat de man niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. Na verhoor kon de man het bureau weer verlaten. Het proces-verbaal zal worden opgemaakt voor het rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag.