Man (22) valt portier aan in Leeuwarden

Publicatie: zo 26 november 2017 11.03 uur

LEEUWARDEN - Een 22-jarige stapper uit de gemeente Dantumadiel is zaterdagnacht door de politie opgepakt. Hij viel even voor 3.35 uur een portier aan op het Ruiterskwartier in Leeuwarden.

De man kreeg een proces-verbaal voor het verstoren openbare orde en tevens kreeg hij een lokaalverbod voor een jaar voor de betreffende horecagelegenheid.