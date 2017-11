Imca van der Velde winnaar Feanster Maestro 2017

Publicatie: zo 26 november 2017 10.46 uur

SURHUISTERVEEN - Feanster onderneemster Imca van der Velde is op vrijdagavond 24 november de winnaar geworden van Feanster Maestro 2017. Ze werd als duidelijke winnaar gekozen uit de vijf kandidaten.



Van der Velde speelde met de Feanster Brassband het werk ‘It’s raining men’ van the Weather Girls. Met een overtuigende slag wist ze alle muzikanten op het puntje van hun stoel te krijgen. ,,Naast dat ze de maat duidelijk aan gaf, wist ze ook de muzikanten op de juiste momenten uit te lichten.’’ Sprak coach en jurylid Theun van Leijen, die normaalgesproken de dirigent is van Blaast de Bazuin.



Wethouder Harjan Bruining van Achtkarspelen eindigde op de tweede plaats. Hij dirigeerde niet alleen de band, ook nam hij het publiek mee in zijn vertolking van de meezinger ‘Sweet Caroline’. Collega-wethouder Jouke Spoelstra, die vorig jaar meedeed aan de Feanster dirigentenwedstrijd, deelde aan het publiek de tekst van het couplet uit. Dit maakte dat de hele zaal uit volle borst mee zong.



Ook de andere kandidaten gooiden hoge ogen. Tandarts Ria van der Meer beet in de achterzaal van Kolkzicht het spits af met haar uitvoering van ‘Love Shine a Light’. Voorzitter Arjan Numan van Volleybalclub Surhuisterveen bracht een strakke vertolking van ‘Eye Of The Tiger’. Rijschoolhouder Geert de Bruin maakte het feest compleet met zijn uitvoer van de mars ‘Radetzky Forever’ waarbij zelfs zijn dirigentstok door de lucht vloog.