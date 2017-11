5e Winterfair in Nije Warf WÃ¢lterswÃ¢ld

5e Winterfair in Nije Warf Wâlterswâld

WâLTERSWâLD -

Zaterdag is in dorpshuis De Nije Warf in Wâlterswâld voor de vijfde maal een gezellige winterfair gehouden.

In De Nije warf waren marktkramen opgesteld waar 55 deelnemers hun spulletjes aan de man probeerden te brengen. Veel mensen brachten een bezoek aan de winterfair. Dit jaar was er ook een tent geplaatst waarin enkele standhouders stonden.

Naast dat men kerstspullen kon kopen, kon het publiek ook geld geven voor de voedselbank, Kiki, Albanië en de Nierstichting. De organisatie liet weten dat de winterfair voor volgend jaar al weer in de agenda staat en wel op de laatste zaterdag in November.

