Sinterklaas komt aan in DamwÃ¢ld

Sinterklaas komt aan in Damwâld

Publicatie: za 25 november 2017 20.00 uur

DAMWâLD - Dat Sinterklaas zich niet alleen per boot of paard laat vervoeren bleek zaterdagmiddag in Damwâld waar de Sint met een oude brandweerauto arriveerde om een bezoek te brengen aan de wachtende kinderen bij het gemeentehuis.

De goedheiligman werd voor het gemeentehuis ontvangen door loco-burgemeerster Roelof Bos. Nadat de heer Bos de Sint welkom had geheten ontstond er wat paniek omdat de jufpiet op het dak van een container was geklommen en ze er niet meer vanaf durfde te komen.

De loco-burgemeester besloot om direct de brandweer van Damwâld te alarmeren. De spuitgasten hebben de piet weer van de container gehaald. Hierna vertrok Sinterklaas met zijn zwarte pieten en de kinderen naar de Kruisweg.

FOTONIEUWS