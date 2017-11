Feestelijk aankomst Sinterklaas in Kollum

Publicatie: za 25 november 2017 19.42 uur

KOLLUM - Veel kinderen stonden zaterdagmiddag samen met hun ouders te wachten op Sinterklaas. Hij werd samen met zijn pieten verwacht op de Voorstraat.

Het wachten werd wachten beloond, om twee uur kwam er een aantal zwarte pieten in de oude T- Ford van de brandweer aan. Even later kwam Sinterklaas aan op z’n paard. Brassband Wilhelmina speelde Sinterklaasliederen.

Burgemeester Bilker sprak Sinterklaas toe en wenste hem een fijne tijd toe in Kollum. Daarna konden de kinderen op verschillende plekken op de Voorstraat spelen. Ze konden knutselen, in de draaimolen of op de foto met Sinterklaas. Bij de bakker konden de kinderen zelf pepernoten maken. Het was een gezellig Sinterklaasfeest in het centrum van Kollum.

FOTONIEUWS