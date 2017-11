Aankomst Sinterklaas Kollumerzwaag

Publicatie: za 25 november 2017 16.52 uur

KOLLUMERZWAAG - Onder grote belangstelling is Sinterklaas met zijn pieten aangekomen in Kollumerzwaag. Om 13:00 uur kwam hij aan in de haven “De Opslach”. Daar werd hij ontvangen door burgemeester Bilker van de gemeente Kollumerland.

Vanaf daar ging Sinterklaas een rondrit maken door het dorp. Als afsluiting was er een groot Sinterklaasfeest voor de kinderen t/m groep 5 in de Trije Doarpen.

