PVV in Achtkarspelen zoekt 'gewone' kandidaten

Publicatie: za 25 november 2017 13.39 uur

BUITENPOST - De PVV in Achtkarspelen is hard bezig om de partij gestalte te geven voor de komende verkiezingen in 2018. Zo laat Max Aardema deze site weten. Er zouden volgens Aardema nog wel wat kandidaten bij kunnen die zich verkiesbaar stellen.

De partij zoekt vooral gewone mensen, die midden in de samenleving staan en kunnen benoemen wat ze wel of niet willen. Aardema: "We hebben de indruk dat veel mensen denken dat ze misschien niet goed genoeg zijn, maar dat is niet zo. Iedereen die tegen een stootje kan en voor zijn of haar mening durft uit te komen is welkom. Mensen die ook de rug recht houden als onverlaten langskomen met een spuitbusje verf....

Aanmelden voor een kennismakingsgesprek kan via een telefoontje met het secretariaat van de PVV: 06-3735 3448."

De kans dat de PVV veel stemmen gaat winnen in Achtkarspelen is groot. Tijdens de landelijke verkiezingen in 2017 werd de partij in vier dorpen de grootste partij. De PVV kreeg 2866 stemmen en verdubbelde qua stemmen in vier jaar tijd. In de gemeente kreeg in 2017 alleen het CDA meer stemmen (4103 stemmen).