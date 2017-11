Dode bij ongeval met landbouwvoertuig in Boijl

Publicatie: za 25 november 2017 10.37 uur

BOIJL - Op een erf aan de Boijlerweg in Boijl is zaterdagochtend een 62-jarige man uit de gemeente Weststellingwerf onder een landbouwvoertuig terecht gekomen. Alle hulpdiensten zijn meteen ter plaatse gekomen om hulp te verlenen. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. Alle hulp mocht niet meer baten.

De verkeersspecialisten van de politie zijn ingeschakeld om onderzoek te doen naar de extacte toedracht van dit ongeval.