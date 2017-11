Burgemeester Sicko Heldoorn neemt afscheid

Publicatie: vr 24 november 2017 22.07 uur

DAMWâLD - Vrijdagmiddag was het afscheid van burgemeester Sicko Heldoorn in gemeentehuis Dantumadiel. Na bijna vier jaar waarnemend burgemeester te zijn geweest, neemt Klaas Agricola vanaf 1 december zijn plaats in.

's Morgens had de burgemeester samen met zorggroep Wil lekkere hapjes gemaakt. Wil verzorgt al jaren de catering in de kantine van gemeentehuis Dantumadiel. Burgemeester Heldoorn wilde hen bedanken, door samen met de groep en hun begeleiders een deel van de catering te verzorgen voor de afscheidsreceptie later die dag.

Vanaf 3 uur ’s middags was er de gelegenheid voor belangstellenden om de afscheidsreceptie bij te wonen. Men maakte een praatje met de burgemeester en luisterde naar de muziek van Tsjirmerij. Ook spraken verschillende mensen de burgemeester toe, waaronder burgemeester Wil van den Berg van gemeente Ferwerderadiel en gastspreker Eelke Lok, een oude bekende van Omrop Fryslân. Nadat de burgemeester het laatste woord had, droeg hij de ambtsketen over aan locoburgemeester Roelof Bos.

Voor de aanwezigen die graag iets wilden geven, stelde Sicko een gift aan De Klyster voor. De Klyster is het Natuur- en Milieu Educatie-Centrum (NME-Centrum) van Noordoost Friesland. Zij verzorgen natuur- en duurzaamheidseducatie voor het basisonderwijs in de gemeente. Het geld is bestemd voor het ontwikkelen en uitvoeren van het project ‘Underweizzz’. Kinderen maken hierdoor op een actieve manier kennis met de veelsoortige en waardevolle natuur in onze bermen.

Burgemeester Sicko Heldoorn kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen jaren: “It fielt goed om no, no’t de weryndielingsdiskusje beëinige is en Dantumadiel bestjoerlik selsstannich bliuwt, ôfskied te nimmen as waarnimmend boargemaster. Ik haw der in skoandere tiid hân en ik winskje Dantumadiel in soad goeds ta.”