Gemeenteraadslid Hessel Bouma stopt ermee

Publicatie: vr 24 november 2017 09.57 uur

BURGUM - Hessel Bouma uit Burgum heeft aangegeven na 28 jaar raadslid/fractievoorzitter te zijn geweest te willen stoppen met het raadswerk. Hieraan liggen leeftijd – in 2018 wordt hij 65, een goede reden om wat meer privé tijd te wensen – en drukte binnen de eigen bedrijven ten grondslag. Bouma is voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 niet meer verkiesbaar.

Met het vertrek van Bouma zal ook zijn partij Gemeentebelangen Tietjerksteradeel niet meer deelnemen aan de verkiezingen. "Helaas zijn er onvoldoende kandidaten gevonden om een kandidatenlijst te vormen van voldoende omvang voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Het bestuur betreurt dat ten zeerste en ziet zich hierdoor gedwongen af te zien tot deelname aan de verkiezingen."

Het bestuur blijft wel actief om te proberen in 2022 weer met een kandidatenlijst te komen.