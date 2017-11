Vrouw uit Kootstertille twee keer betrapt met GHB

Publicatie: do 23 november 2017 18.35 uur

LEEUWARDEN - Een 27-jarige inwoonster van Kootstertille werd in de zomer tot twee keer toe betrapt op het bezit van GHB. Op 31 juli liep ze tegen de lamp toen ze bij een supermarkt in haar woonplaats toiletartikelen en levensmiddelen had gestolen. Toen ze door de politie werd verhoord, zei ze dat ze een fles GHB in de auto had. Twee weken daarvoor was ze ook al tegen de lamp gelopen.

Ditmaal lag ze -volgens de politie- in Harkema in de auto te slapen. Zelf zei ze dat ze niet sliep, maar met een vriendin aan het bellen was. Een vriend, een 24-jarige inwoner van Ureterp, zat bij haar in de auto. Hij had de verdachte een beerenburgfles met GHB verkocht. De politie vond ook een zakje met speed.

De Tilster en de vriend moesten zich donderdag voor de rechter verantwoorden. Beide zeiden ze dat ze inmiddels van de GHB af zijn. De Ureterper heeft zelfs in een afkickkliniek gezeten. Hij moest zich op 4 september ook al bij de rechter melden, ook in een drugszaak. De zaak van donderdag had toen ook meegenomen kunnen worden, vond rechter Marc Brinksma.

Hij besloot de Ureterper niet nog een keer te straffen en verklaarde hem schuldig, zonder een straf op te leggen. De Tilster kreeg een geldboete van 300 euro en een voorwaardelijke werkstraf van 100 uur. Ook zij zou inmiddels afstand hebben genomen van haar drugsverleden.