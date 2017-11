Rechtbank bezorgd over houding veroorzaker ongeval

Publicatie: do 23 november 2017 16.40 uur

LEEUWARDEN - De 58-jarige man uit De Westereen die op 17 december vorig jaar op de Foarwei in Kollumerzwaag een voetganger aanreed, is donderdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar. De Westereender was onder invloed toen hij de voetganger van achteren aanreed. Hij had verklaard dat hij vier of vijf flessen bier had gedronken.

Hij heeft het slachtoffer nooit gezien. De man was bezig kerstkaarten bij de buren te bezorgen. Hij liep een gecompliceerde beenbreuk en een hersenschudding op. Onder andere vanwege een in het ziekenhuis opgelopen bacterie verliep het herstel langzaam. Ook de Westereender had letsel, waaronder een gebroken neus en oogkas. De man heeft volgens de rechtbank 'een ernstige verkeersfout' begaan.

Zijn opstelling ten aanzien van het ongeval baart de rechtbank zorgen. Hij zoekt niet of nauwelijks de schuld bij zichzelf. 'Een begin van schuldbesef lijkt afwezig', aldus de rechtbank. De man zei tijdens de behandeling van de zaak dat het ongeval ook gebeurd zou zijn als hij geen alcohol had gedronken. Het ongeval kreeg voor hem een vervelend staartje: zijn verzekering verhaalt maar liefst 12.000 euro op hem, de schade die is vergoed aan het slachtoffer.