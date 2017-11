Werk- en celstraf voor stelende ex-directeur

MARRUM - Voor het achterover drukken van 120.000 euro moet de oud-directeur van een cultureel centrum in Marrum honderd uur werkstraf verrichten. Dat bepaalde de rechtbank in Assen donderdag. Daarbij kreeg hij twee maanden voorwaardelijke celstraf.

De 55-jarige man uit Leiden stond twee weken geleden terecht voor het verduisteren van het geld van de Coöperatie Melk Marrum, een organisatie die bezig was met het oprichten van een cultureel centrum in de oude melkfabriek in het dorp. Dat gebeurde al in 2012 en 2013. Het ging om subsidiegeld dat banken en het bedrijfsleven in het centrum hadden geïnvesteerd.

De ex-directeur erkende dat hij privédingen, zoals boodschappen, cafébezoeken, een bezoek aan een seksclub en een laptop voor zijn dochter met de pas van de coöperatie had betaald, maar zag dat niet als verduistering. Naar eigen zeggen betaalde hij ook veel dingen voor het cultureel centrum uit eigen zaak en was dat wel in balans.

Ook zei de man tijdens de rechtszaak dat hij een geniaal inzicht in cijfers had en dat zijn boekhouding keurig op orde was. Die kon hij alleen niet laten zien, omdat die gestolen zou zijn. Dat hij een drankprobleem had, erkende hij ook.

Bouwvakkers die in de fabriek aan het werk waren en andere betrokkenen bij de cooperatie vertelden bij de politie dat de man nagenoeg altijd dronken was. De werklui verklaarden nooit één cent van gekregen te hebben. De Leidenaar verklaarde dat hij ze 40.000 euro contant geld heeft betaald.

Volgens hem zijn alle slechte verhalen over hem en de aangifte die de artistiek leider uiteindelijk deed één groot complot. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden alleen een werkstraf tegen de man. Omdat het om een groot bedrag aan subsidiegeld ging, legde de rechtbank ook een voorwaardelijke celstraf op.