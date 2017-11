Groot transport met silo's voor kaasfabriek

Publicatie: do 23 november 2017 09.32 uur

DRACHTEN - Aan de Lier in Drachten werden woensdagmiddag twee grote silo uit een schip overgeladen. De silo's zijn vervolgens over de weg vervoerd naar de kaasfabriek van Aware in Heerenveen. De silo's zijn nodig voor een uitbreiding.

Het groot transport met de eerste silo werd in de avonduren gedaan en men reed via Oosterwolde en Wolvega naar Heerenveen gaan. De tweede silo zal donderdagavond worden vervoerd naar Heerenveen.

FOTONIEUWS