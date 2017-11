Jubileum vogelshow in Drachten

Publicatie: wo 22 november 2017 18.29 uur

DRACHTEN - Zo’n 427 vogels werden vandaag in het clubgebouw van de Drachtster Vogelvrienden door deskundige keurmeesters beoordeeld. Tropen, parkieten, kapoetsensijzen, Gould Amadines en heel, heel, heel veel soorten kanaries werden er onder andere geshowd. De Drachtster Vogelvrienden werden in 1957 opgericht en behoren sindsdien altijd tot de grotere vogelverenigingen in Drachten. Erelid Klaas Meijer was er bij vanaf het begin. Tegenwoordig wil het helpen wat minder goed, maar zijn goedkeurende blik doet de vele vrijwilligers goed.

Trouwe inzender Sietse van der Heide was de grote verrassing van de show, hij won zowel de klasse enkelingen bij de kleurkanaries als de vorm-en postuurkanaries. Naast de showvogels zitten er ook meer dan 200 vogels in de verkoopklasse en worden er vogels verloot. De entree is gratis, een catalogus kost slechts 3 euro.

De show is open op:

Donderdag 20:00-22:00

Vrijdag 14:00-22:00

Zaterdag 10:00-15:00

Dit alles in het clubgebouw aan de Noorderdwarsvaart 84 D. De gehaktballen zijn ’s avonds warm evenals de koffie, het bier staat koud. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd, eventuele vragen kunnen door ervaren liefhebbers worden beantwoord.

