Gemeente Achtkarspelen op bezoek bij Vihta

Publicatie: wo 22 november 2017 16.05 uur

SURHUISTERVEEN -

Vihta Wellness in Surhuisterveen kreeg dinsdagmiddag bezoek van een delegatie van de gemeente Achtkarspelen. Wethouder Harjan Bruining en accountmanager bij Achtkarspelen Auke Piet van der Meulen kwamen op de koffie bij de onderneming die sinds 1 januari zich heeft gevestigd in Surhuisterveen.

Het bezoek van beide heren aan Vihta was onderdeel van een rondje langs ondernemers in Achtkarspelen. Buining en Van der Meulen werden ontvangen door mede-eigenaar Durk van der Molen. Na een gesprek over de geschiedenis en werkzaamheden van Vihta kregen de bezoekers een rondleiding door het pand.

Van de showroom met onder spabaden en sauna’s tot de grote opslagruimte aan de andere kant van het pand, niks werd overgeslagen. Ook de accessoires en geuren voor in spabaden en sauna’s kwamen aan bod.

Ook benieuwd naar het aanbod van Vihta of de mogelijkheden voor een sauna thuis? Vihta Wellness is te vinden aan de Zoom 15 in Surhuisterveen. Op dinsdag tot en met vrijdag open van 10.00 tot 15.00 en op zaterdag van 10.00 tot 14.00. Of kijk op www.vihta.nl.

