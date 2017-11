Geldautomaat aan de Noorderbuurt verdwijnt

Publicatie: wo 22 november 2017 15.08 uur

DRACHTEN - ABN AMRO sluit per 12 december 2017 de geldautomaat aan de Noorderbuurt 27 in Drachten. Voor geldopnamen en stortingen moet men vanaf nu naar de Burgemeester Wuiteweg 12 in Drachten. ABN AMRO ziet de laatste jaren het gebruik van geldautomaten teruglopen, omdat steeds minder contant geld wordt gebruikt.



Jaap Rumph, Directeur Marktgebied Noord-Nederland bij ABN AMRO: "Kijkend naar hoe klanten willen betalen, blijven we een toename zien van PIN betalingen en een groei zien in het gebruik van mobiel en internet bankieren. Zo wordt de Mobiel Bankieren App ruim 70 miljoen keer per maand gebruikt. ABN AMRO blijft met 1680 geldautomaten verspreid over Nederland voorzien in een landelijke dekking."