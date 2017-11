Boos viertal gooit ruiten woning DamwÃ¢ld kapot

Boos viertal gooit ruiten woning Damwâld kapot

Publicatie: wo 22 november 2017 14.35 uur

LEEUWARDEN - Drie verdachten zaten woensdag tegenover rechter Yvonne Huizing, alle drie zouden ze, samen met een 26-jarige inwoner van Westergeest die niet naar de zitting was gekomen, in de nacht van 10 september bij een woning aan Coninckstrjitte in Damwâld de ramen eruit hebben gegooid. De Westergeester had, met een 24-jarige Leeuwarder, met een paar bakstenen de ruiten kapot gegooid.

De andere verdachten, een 48-jarige vrouw uit Leeuwarden en 19-jarige inwoonster van Aldtsjerk, hadden er bij gestaan. Hun aandeel was weliswaar kleiner, maar dat ze een part hadden aan de vernielingen stond voor de rechter en officier van justitie Rink Janssens als een paal boven water. De vier waren 's nachts naar Damwâld gekomen omdat ze meenden dat de bewoner van de woning aan de Coninckstrjitte zijn dochter slecht zou behandelen.

Het was de bedoeling om de dochter uit huis te halen en te zorgen dat ze in een pleeggezin terecht zou komen. Hoewel de Leeuwardense dat zelf ontkende, beweerden de andere verdachten dat de vrouw een relatie met de Damwâldster heeft gehad. Zij zou de anderen hebben opgestookt. Er was eerder op avond gebeld, in dat gesprek werd de Damwâldster gesommeerd om het viertal in Buitenpost te ontmoeten.

Toen de man daar niet op in ging, toog het viertal naar Damwâld. Vrijwel meteen na aankomst vlogen de ruiten eruit. Eerst hadden de twee mannen het glaswerk aan de achterkant van de woning vernield, daarna gingen de voorste ramen aan diggelen. Er werd geschreeuwd dat de Damwâldster doodgestoken zou worden. De Âldtjerkse -ze heeft een relatie met de Leeuwarder- zou nog geprobeerd hebben de mannen tegen te houden. 'Ik ben ergens in meegesleurd waar ik niet in meegesleurd wou worden', zei ze.

De verdachten hadden niet bepaald een schone lei: de Leeuwarder staat te boek als veelpleger, zijn 48-jarige plaatsgenote heeft ook een strafblad en de Westergeester is ook geen onbekende van Justitie. Alleen de Âldtsjerkse was blanco qua strafblad. De rechter plaatste haar onder toezicht van de reclassering. Zij en de Leeuwardense kregen een voorwaardelijke werkstraf van 30 uur. De mannen moeten daadwerkelijk 50 uur voor niets aan het werk. De rechter nam het de Westergeester kwalijk dat hij met een mes op zak naar Damwâld was gegaan.