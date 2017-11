Drachtster zwagers vechten met plaatsgenoot

Publicatie: wo 22 november 2017 10.47 uur

LEEUWARDEN - Omdat ze op 10 september vorig jaar een 46-jarige plaatsgenoot hebben mishandeld, moeten twee Drachtsters (30 en 31 jaar) wat officier van justitie Peter van der Spek respectievelijk 40 en 60 uur gratis werken. De Drachtsters hebben hun plaatsgenoot 's avonds om een uur of 12 thuis opgezocht omdat de man hun vriendin, respectievelijk zus via Facebook zou hebben bedreigd.

De zwagers zochten het slachtoffer op bij zijn woning aan de Schwartzenberghlaan. Toen de man naar buiten kwam, zou hij meteen zijn besprongen door het tweetal. Het slachtoffer had verklaard dat hij met een baksteen op zijn hoofd was geslagen. Hij had een hoofdwond, maar de baksteen is niet op dna onderzocht. De politie heeft geen bloed op de steen aangetroffen. De verdachten zouden de plaatsgenoot hebben geslagen en geschopt.

De schermutseling heeft volgens hun nog twee minuten geduurd. De 46-jarige haalde een mes uit de keuken, waarmee hij de 31-jarige Drachtster in de schouder stak. Vlak daarna was de politie ook al ter plaatse, de vriendin van de man die was aangevallen, had 112 gebeld. De zaak tegen de zwagers werd dinsdagochtend behandeld, de 46-jarige moest 's middags terechtstaan.

Tegen hem eiste de officier voor een poging tot doodslag een veel hogere straf dan hij voor de twee zwagers had gevorderd. De officier verzocht de rechtbank aan de man een werkstraf van 220 uur en een celstraf van 191 dagen waarvan 180 dagen voorwaardelijk op te leggen. De Drachtster heeft 11 dagen in voorarrest gezeten. De man zei dat hij zijn gezin wilde beschermen. Van der Spek hield er rekening mee dat de zwagers de confrontatie hebben gezocht.

De Leeuwarder rechtbank doet op 5 december uitspraak.