Fietser gewond na aanrijding met auto in Drachten

Publicatie: di 21 november 2017 18.32 uur

DRACHTEN - Een fietser is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op het Ureterpvallaat in Drachten. Het slachtoffer werd omstreeks 17.20 uur aangereden. De automobilist wilde op dat moment vanaf de Tjaarda het Ureterpvallaat opdraaien. De fietser werd over het hoofd gezien en een aanrijding was het gevolg.

Het slachtoffer viel op de grond en hij raakte hierbij gewond. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

FOTONIEUWS