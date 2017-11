Sloop van de Westermar begint volgende week

Publicatie: di 21 november 2017 17.30 uur

BURGUM - De definitieve sloop van sporthal de Westermar in Burgum begint vanaf maandag a.s. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. De sporthal ging op 4 oktober in vlammen op en de restanten van de hal staan nog deels overeind. Een bewakingsbedrijf heeft sinds die tijd de sporthal 24 uur per dag bewaakt uit voorzorg.

Uit verschillende onderzoeken is de oorzaak van de brand niet meer te achterhalen. Het gebouw is door politie en verzekering nu vrijgegeven voor de definitieve sloop.

De sloopwerkzaamheden starten op maandag 27 november. De aannemer (Weever Sloopwerken) heeft ongeveer 30 dagen (zes weken) nodig voor het opruimen van de restanten. Er wordt gewerkt op maandag t/m vrijdag, tussen 7.00 en 17.00 uur. Tijdens de decemberfeestdagen en op nieuwjaarsdag ligt het werk stil.

De gemeente en de aannemer doen er alles om deze hinder zoveel mogelijk te beperken. De aannemer rijdt daarom niet tussen 7.45 en 8.30 uur met groot materieel door de omliggende straten. Dit is een tijdsblok waarin het nog donker/schemerig is en veel kinderen naar school gaan. Daarnaast staat aan het begin van de straat een waarschuwingsbord, waarop de tijdelijke werkzaamheden zijn aangegeven.

Tijdens de sloopwerkzaamheden blijft de huidige beveiliging bij de Westermar van kracht.