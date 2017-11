Verkeerschaos na ongeval op Uterwei

Publicatie: di 21 november 2017 16.48 uur

SURHUIZUM - Op de Uterwei en de wegen rondom Surhuizum is een verkeerschaos ontstaan nadat er een ongeval had plaatsgevonden. Omstreeks 16.00 uur botste een auto tegen een boom op de Uterwei ter hoogte van het hertenkamp. De inzittende raakte bij het ongeval gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Een andere automobilist botste vlak na het ongeval op de auto die tegen de boom was gereden. Deze inzittende kwam met de schrik vrij. De Uterwei werd vanwege het ongeval afgesloten voor het doorgaande verkeer. Ook de wegen in en rond Surhuizum staan helemaal vol met auto's waardoor een flinke verkeerschaos ontstond.

