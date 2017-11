Zwaargewonde bij autobotsing in Gorredijk

Publicatie: di 21 november 2017 15.47 uur

GORREDIJK - Bij een botsing tussen een auto en een taxi is dinsdagmiddag in elk geval één persoon zwaargewond geraakt. Het ongeval vond plaats omstreeks 15.05 uur op het Kiemke in Gorredijk.

Zowel de politie en brandweer, drie ambulances en het Mobiel Medisch Team (per auto) zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. Voor zover bekend is er tevens een tweede persoon lichtgewond geraakt. Hij is na behandeling met de politie meegegaan naar het bureau voor het afleggen van een verklaring.

Meer informatie volgt later.