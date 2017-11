Jenny Douwes: 'Waanders gaf activisten A-locatie'

Publicatie: di 21 november 2017 10.35 uur

DOKKUM - Jenny Douwes uit Harkema vindt dat burgemeester Waanders van de gemeente Dongeradeel 'een prachtige A-locatie voor de activisten had uitgezocht' tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas. Douwes zei dat maandagavond tijdens een uitzending van Pauw op NPO 1. Ook burgemeester Waanders was uitgenodigd maar om onduidelijke reden was zij niet van de partij.

Douwes was de bedenker van de actie om de demonstranten tegen te gaan houden op de Friese wegen. Ze wilde niet dat het protest in Dokkum zou plaatsvinden tussen de kinderen. Uiteindelijk heeft ze de actie niet zelf uitgevoerd omdat de politie wilde dat ze stopte. Haar idee werd echter met succes opgepakt door tientallen andere mensen uit de regio. De bussen van de demonstranten hebben Dokkum nooit bereikt. De intocht werd dit jaar in Dokkum gehouden omdat de stad zich dit jaar als enige had aangemeld en bereid was om 400.000 euro te investeren om de intocht voor de tv-uitzending (NTR) te faciliteren.

Kernpunt is volgens Douwes dat er geen rekening is gehouden met dat wat er in de bevolking leeft. "Als van te voren de burgemeester had geweten wat er speelt, dan had ze kunnen zeggen: Dit brengt de openbare orde in gevaar."

Burgemeester Waanders was maandagavond te zien in Nieuwsuur. Ze zei daar: "Hun opzet is geslaagd maar ik ga ze niet feliciteren. Dat zou absurd zijn als een burgemeester die het belang van iedereen heeft te dienen, die ook mogelijk moet maken wat het grondrecht toestaat, als dat geblokkeerd wordt, dat de veroorzakers ervan volksheden zijn."