Auto te water langs A7 bij Beetsterzwaag

Publicatie: di 21 november 2017 05.11 uur

BEETSTERZWAAG - In de nacht van maandag op dinsdag is op de A7 vlak voor de afrit Beetsterzwaag een auto in het water geraakt. De bestuurder van de auto is hierbij gewond geraakt en meegenomen naar ziekenhuis.

Door een nog onbekende oorzaak raakte de auto van de weg en kwam met de achterkant in het naastgelegen water. Dit gebeurde in de richting van Drachten. De opgeroepen brandweer hoefde niet in actie te komen. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald en meegenomen.

