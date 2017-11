Nieuw pand voor Rooster Cars & Tyres

Publicatie: ma 20 november 2017 18.10 uur

GARYP - In Garyp is zaterdag 25 november de officiële opening van het nieuwe pand van Rooster Cars & Tyres. Het bedrijf dat gespecialiseerd is in tweedehands en nieuwe banden heeft een plek gevonden aan de Gravinnenloane. Na een grote verbouwing is zaterdag de opening.

Het begon allemaal jaren geleden in een garage in Zwaagwesteinde. Eigenaar Mient de Haan had destijds een paar banden en heeft dat in de jaren daarna uitgebouwd tot een eigen pand met werkplaats voor alles wat met banden te maken heeft en een grote opslagruimte.

Grote voorraad

Naast de eigen voorraad biedt het nieuwe pand ook de ruimte om banden voor anderen op te slaan. Zowel zomer- als winterbanden. Een tweedehands band is al te koop vanaf €15,- per band! Daarnaast verkoopt Rooster Cars & Tyres ook nieuwe banden van diverse merken.

Bandenhotel

Het nieuwe pand heeft ook de ruimte om banden voor anderen op te slaan. Voor slechts €35 euro per bandenseizoen slaan zij de uw zomer- of winterbanden op.

Andere diensten

Naast de bandenservice biedt het bedrijf ook de mogelijkheid om kleine reparaties uit te voeren aan auto’s. Ook wil Rooster Cars & Tyres op termijn tweedehands auto’s gaan verkopen. De ruimte naast en achter het pand is daar zeer geschikt voor. Aan de voorzijde van het pand is een tankstation gelegen. Deze onbemande pomp kan 24 uur per dag gebruikt worden.

Feestelijke opening

Voor iedereen die op zaterdag 25 november een set banden aanschaft of een reservering doet voor het balanceren of uitlijnen van banden geldt een korting van 10%! Naast deze aanbieding is er ook een springkussen voor de kinderen.

Iedereen is zaterdag welkom van 10.00 uur tot 16.00 uur aan de Gravinneloane 1 in Garyp. Meer informatie over het bedrijf is te vinden op www.roostercars.nl

FOTONIEUWS