Burgemeester Waanders komt met 'statement'

Publicatie: ma 20 november 2017 17.59 uur

DOKKUM - Burgemeester Waanders van de gemeente Dongeradeel heeft maandagmiddag een 'statement' naar buiten gebracht omtrent de Sinterklaas-intocht in Dokkum.

In de brief laat de burgemeester zien wat de afwegingen zijn geweest om besluiten te nemen. "Voorstanders van zwarte piet hebben bij ons geen demonstratie of andere vorm van betoging aangemeld. Een demonstratie van voorstanders behoorde tot de mogelijkheden."

De gemeente besloot om de demonstratie van 'Stichting Nederland wordt beter' naar aanleiding van de blokkades op de Friese wegen. Ook zouden voorstanders van zwarte piet de tegenstanders opwachten met zwaar vuurwerk. Het moment dat bekend werd dat ook op de Wâldwei en Centrale As demonstranten klaarstonden om blokkades op te werpen, is besloten om over te gaan tot een noodbevel.

In de brief schrijft Waanders nogmaals te betreuren dat het zover is gekomen. Kick Out Zwarte Piet had goede afspraken met de gemeente gemaakt over de demonstratie. "Ik vind het erg jammer dat dit allemaal gebeurd is", schrijft ze.

Lees hier de gehele brief van de burgemeester (PDF)