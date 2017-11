Lichaam gevonden in het water bij Stroobos

Publicatie: ma 20 november 2017 11.35 uur

STROOBOS - Er is maandagochtend in het water langs de Groningerstreek in Stroobos een lichaam aangetroffen. Dat heeft de politie omstreeks 11.30 uur bekendgemaakt.

Het is nog onduidelijk wat de identiteit van deze persoon is. Mogelijk gaat het om de vermiste Boukje Postma uit Stroobos. Zij wordt sinds vrijdag vermist. Er werd het gehele weekeinde al naar haar gezocht.

