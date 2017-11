Zoektocht naar vermiste vrouw Stroobos gaat door

Publicatie: zo 19 november 2017 14.36 uur

STROOBOS - De politie is sinds zaterdagmiddag in het Prinses Margrietkanaal bij Stroobos aan het zoeken naar de vermiste Boukje Postma uit Stroobos. Ze is voor het laatst gezien in haar woonboot. Haar familie maakt zich veel zorgen. De politie riep op Burgernet op om naar de vrouw uit te kijken.

Zondag werd er met een dregteam gezocht bij Camping Vier Elementen en in het water tussen de woonboten.

