Schade na woningbrand in Metslawier

Publicatie: za 18 november 2017 16.30 uur

METSLAWIER - Een woning aan de Snikke in Metslawier is zaterdag rond het middaguur flink beschadigd geraakt door een brand. De brandweer van Anjum was snel ter plaatse en bij aankomst kwam er rook onder het dak vandaan. Er is meteen geblust en er moesten sloopwerkzaamheden worden gedaan om bij de brandhaard te kunnen komen.

De hoogwerker van Dokkum is ook nog ter plaatse gekomen om te helpen. Twee personen hebben door de brand rook ingeademd en twee ambulances zijn ter plaatse gekomen voor de hulpverlening. De oorzaak van de brand is onbekend.