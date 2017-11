Landelijke intocht Sinterklaas in Dokkum

Publicatie: za 18 november 2017 16.25 uur

DOKKUM - Zaterdagmorgen is Sinterklaas uiteindelijk toch nog op tijd in Dokkum aangekomen. Vanwege hevige storm op zee was de boot in zwaar weer geraakt en waren er pakjes van de boot gevallen, maar ook het grote boek van Sinterklaas was van de boot gevallen.

Het grote boek werd afgelopen maandag in Dokkum aangetroffen door de Dokkumer dakkapel, die uiteindelijk het boek bij burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel brachten. De burgemeester zou immers zaterdag Sinterklaas in Dokkum ontvangen en kon hem het boek overhandigen.

Echter stond er niks meer in het grote boek omdat de letters vanwege het water waren uitgewist. De burgemeester had dit ontdekt toen ze stiekum in het boek had gekeken. Gelukkig was er niets aan de hand volgens Sinterklaas want op alle pakjes stonden de namen van de kinderen vermeld.

Na lang wachten kwam de pakjesboot rond twaalf uur aan op Het Grootdiep in Dokkum. Helaas was het een regenachtige dag waardoor veel mensen ervoor kozen om de intocht lekker thuis voor de TV te kijken. Gelukkkig werd het droog toen de boot in zicht kwam.

Sinterklaas werd ontvangen door presentator Jeroen Kramer, burgemeester Marga Waanders en kinderburgemeester Noa Daannette Groenevelt en de Dokkumer blaaskapel. De Sint maakte vervolgens een rit langs de Vleesmark, het Westerbolwerk, de Hanspoort, de Legeweg, de Nauwstraat, en de Koningsstraat naar de Markt.

Dokkum kan terugzien op een geslaagde intocht die zonder rellen in de stad is verlopen.

