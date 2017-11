Bussen met demonstranten naar huis gestuurd

Publicatie: za 18 november 2017 12.03 uur

DOKKUM - De bussen met demonstranten zijn zaterdag rond het middaguur huiswaarts gestuurd onder begeleiding van de politie. De politie roept inwoners van Friesland op om te stoppen met het blokkeren van de wegen. Op de Wâldwei, A7 en Centrale As waren automobilisten actief om het verkeer richting Dokkum te vertragen. Daardoor ontstonden er overal kleine files.

De loco-burgemeester van de gemeente Dongeradeel besloot om de geplande demonstratie van Kick Out Zwarte Piet in Dokkum bij de intocht van Sinterklaas niet door te laten gaan in verband met de acties. Op de A7 bij Oudehaske werden de eerste bussen tegengehouden en de politie moest er aan te pas komen om de reis verder te begeleiden. De agenten hebben de bussen vervolgens via Grou met een omweg via Harlingen geleid. Op de Wâldwei bij Leeuwarden stond al een groep klaar om de bussen te vertragen en daarnaast had de groep nog zes teams klaarstaan op diverse invalswegen. Op deze wijze was al vrij snel duidelijk dat de demonstranten niet meer op tijd in Dokkum zouden aankomen.

Bij de gemeente was er in de tussentijd wel de vrees voor ernstige wanordelijkheden ontstaan als de demonstratie door zou gaan. "Gezien de situatie die is ontstaan is de veiligheid van de demonstranten en publiek niet te garanderen." zo laat de gemeente weten. Een politieagent heeft de mensen in de bus medegedeeld dat ze niet meer in Dokkum welkom zijn.