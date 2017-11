Pro-Pieten blokkeren demonstranten

Publicatie: za 18 november 2017 10.22 uur

OUDEHASKE - Bussen met demonstranten van Kick Out Zwarte Piet zijn zaterdag rond 10.00 uur tegengehouden door 'Pro-Pieten'. Op de snelweg A7 bij Oudehaske werd het verkeer tegengehouden en kwamen de bussen tot stilstand. De politie is ter plaatse gekomen om de situatie onder controle te krijgen.

De politie liet rond 10.35 uur weten dat het verkeer nog steeds vast stond op de A7 en door de blokkade ontstaat er een flinke file op de A7 richting Drachten. De politie: We zijn met de betrokkenen in gesprek. Ons doel is om het verkeer snel weer op gang te krijgen." De politie meldde rond 10.43 uur dat er maatregelen zijn getroffen en dat het verkeer weer op gang komt. De bus met demonstranten wordt onder politiebegeleiding naar Dokkum gereden via o.a. binnenwegen. Er is niemand aangehouden.

Naast de actie bij Oudehaske wordt het verkeer ook vertraagd op de Wâldwei bij Nijega. Daar is rond 10.40 uur een politiemotor gearriveerd en waren de vertragingen zelf weer opgelost.