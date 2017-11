Friese Anjer 2017 voor Eastermars LÃ¢nsdouwe

Friese Anjer 2017 voor Eastermars Lânsdouwe

Publicatie: vr 17 november 2017 18.08 uur

EASTERMAR - De Vereniging Eastermars Lânsdouwe heeft vrijdag uit handen van commissaris van de Koning, drs. A.A.M. Brok, tevens voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân, de Friese Anjer ontvangen.

De Vereniging Eastermars Lânsdouwe (VEL) ontving de Friese Anjer voor haar inzet voor het natuurbehoud, één van de speerpunten van het Cultuurfonds. De vereniging heeft Landbouw, Milieu, Natuur en Landschap met elkaar verweven. Zij is de eerste agrarische natuurvereniging, die landelijk op grote schaal navolging kreeg.

Door het initiatief van de VEL en door de inzet van de leden van deze verenigingen is niet alleen het unieke coulisselandschap in deze regio in stand gebleven. Ook is een beweging in gang gezet waarbij overheden, landbouw en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek zijn gegaan. Om zo de ontwikkeling van economisch duurzame landbouw in evenwicht te brengen met milieu, een verantwoord beheer van de streek en het karakteristieke landschap.

Naast de Friese Anjer ontving het bestuur een cheque ter waarde van € 2.500 en een oorkonde.