Opening Gezinskamer+ in ziekenhuis Nij Smellinghe

Publicatie: vr 17 november 2017 17.29 uur

DRACHTEN - Het was vrijdag het tijd voor een feestje in ziekenhuis Nij Smellinghe. Tijdens de Wereld Prematuren Dag werd de nieuwe Gezinskamer+ op de afdeling Gynaecologie-Verloskunde feestelijk geopend. Deze nieuwe kamer is speciaal ontwikkeld om de moeder met intensieve zorgvraag en haar zieke zuigeling, samen te kunnen laten zijn in de eerste belangrijke dagen van hun nieuwe levensfase.



Gynaecoloog Jannine Wilpshaar deed het openingswoord, ten overstaan van een zaal vol genodigden: "Ontzettend trots zijn we op het eindresultaat. Dankzij deze kamer kunnen moeder en kind met een zorgvraag, en zelfs de partner, bij elkaar in één kamer verblijven. Dit was voorheen niet het geval. Toen verbleef de moeder met zorgvraag op de afdeling Gynaecologie/Verloskunde en de zieke zuigeling op de Kinderafdeling. Beide afdelingen zijn op een andere verdieping in het ziekenhuis gesitueerd. Allerminst een prettige situatie. Naast ruimte voor moeder en kind is er in ons ziekenhuis ook de mogelijkheid voor de partner om te verblijven en overnachten. Juist dit maakt het zo bijzonder, omdat nu nog vaak kind, moeder en vader apart van elkaar moeten verblijven in het ziekenhuis. Om deze reden hebben we niet gewacht tot de opening en is de Gezinskamer+ al dankbaar in gebruik genomen."



De openingshandeling werd verricht door Daniëlle de Vries, moeder van kleine Noah. Daniëlle was de eerste moeder die met haar baby mocht verblijven op de kamer: "We hebben een heel fijn verblijf gehad in een prachtige kamer en we zijn zo blij geweest met alle goede zorg voor ons beide! Echt een waardevolle bijdrage aan een goede start!"