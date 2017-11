Rechtszaak brute overval Nes in het voorjaar

Publicatie: vr 17 november 2017 12.30 uur

LEEUWARDEN - Een Serviër (40) die wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige overval op een 73-jarige inwoner van Nes (bij Akkrum) beroept zich op zijn zwijgrecht. Dat bleek vrijdag tijdens een zogeheten pro forma-zitting van de Leeuwarder rechtbank, waarbij gekeken wordt naar de stand van zaken in het onderzoek. Officier van justitie Peter van der Spek is in hoogsteigen persoon naar Servië geweest om de verdachte te horen.

Het dna van de Serviër is aangetroffen op een sok waarmee de overvallers geprobeerd hebben het slachtoffer te wurgen. De Serviër is geconfronteerd met de verklaringen en foto's van de medeverdachten, maar hij hield zijn lippen stijf op elkaar. Hij zal vrijwel zeker niet in Nederland worden berecht: Servië levert geen onderdanen uit. Het Openbaar Ministerie (OM) bekijkt de mogelijkheden van vervolging in Servië.

De zaken tegen de overige verdachten kunnen volgens Van der Spek langzaam worden afgerond. De verwachting is dat de inhoudelijke behandeling in het voorjaar van 2018 zal plaatsvinden. Tot nog toe zijn er vier mannen gearresteerd die ervan worden verdacht dat ze op 15 juni 2016 de 73-jarige Jan Bonenberg hebben overvallen. Het gaat om twee mannen uit Emmen (30 en 41 jaar), een 26-jarige inwoner van Klazienaveen en een 39-jarige Serviër. De laatste werd in februari in Frankrijk aangehouden.

Het slachtoffer werd 's middags in zijn woning aan de Strikel in Nes door twee mannen overvallen. De man werd vastgebonden met tape, waarna de overvallers de woning doorzochten. De overvallers gebruikten extreem veel geweld, het slachtoffer had diverse botbreuken en kneuzingen opgelopen. De overvallers vertrokken met medeneming van antiek, sieraden en zilveren bestek. Drie dagen voor de overval waren twee mannen met een Oost-Europees uiterlijk bij het slachtoffer aan de deur geweest voor een kast die op Marktplaats stond.